La Bce compie 25 anni. E Lagarde festeggia con Draghi: “Whatever it cakes!”

A Francoforte l’evento con oltre cento ospiti, fra cui il ministro Giorgetti. Al taglio della torta, insieme alla presidente partecipano anche i suoi due predecessori

“Whatever it cakes!”. Nonostante la proverbiale difficoltà dei banchieri con le facili battute – viene subito in mente la barzelletta sul “trapianto di cuore” di Mario Draghi ai tempi della presidenza del Consiglio – questa mattina sul profilo ufficiale di Twitter della presidente della Bce, Christine Lagarde, è comparsa una foto che la ritrae sorridente, spatola in mano, mentre è intenta a tagliare una torta, sotto lo sguardo divertito (e un po’ imbarazzato) dei suoi due predecessori alla guida dell’Eurotower: Jean-Claude Trichet e, appunto, Mario Draghi. Il tutto accompagnato dalla celebre citazione dell’ex premier italiano, per l’occasione storpiata in una versione festaiola.

Al centro della torta un gigantesco numero 25: è passato infatti un quarto di secolo dalla nascita della Banca centrale europea e per l’anniversario ieri si sono riuniti a Francoforte un centinaio di ospiti. Dai presidenti delle altre istituzioni europee – Roberta Metsola, Charles Michel, Ursula von der Leyen – fino al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al ministro dell’Economia italiano, Giancarlo Giorgetti. E, ovviamente, i due predecessori di Christine Lagarde.

Non sono mancati i discorsi. La presidente – che, da padrona di casa, è stata la prima a parlare – ha insistito sulle grandi crisi che ha dovuto affrontare la Bce nel corso del venticinquennio, uscendone però sempre “più forte”. Con la moneta unica che ha saputo garantire “stabilità, sovranità e solidarietà all’Europa”. Un “orgoglio” che è tornato anche nel breve intervento di Scholz, con il microfono passato poi nelle mani di Roberta Metsola e di Charles Michel, per finire con Ursula von der Leyen. Dopodiché è stato il turno della torta, e oggi sappiamo com’è andata a finire.