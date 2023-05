La nuova vita di Ita con Lufthansa

Il matrimonio tra Ita e Lufthansa è una decisione logica, dopo anni di tentennamenti. E’ chiaro che il vettore italiano da solo sul mercato post-Covid non avrebbe resistito a lungo e che solo un’integrazione in un grande gruppo europeo può dare un futuro al vettore. Questa decisione arriva con molto ritardo da parte della politica che ha sempre avversato l’integrazione in nome dell’italianità. L’integrazione non sarà un processo semplice, ma Lufthansa ha esperienza nel portare avanti queste operazioni, visto il successo con altre compagnie aeree in passato. L’operazione inoltre può contare su un partner molto forte come l’aeroporto di Fiumicino, che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di essere uno dei migliori aeroporti al mondo. Il lungo raggio da questo aeroporto dovrà essere sviluppato e Ita può riuscirci anche grazie alla forza che ha Lufthansa a livello globale. Tale decisione è politica ed è corretta, al contrario di tutte le decisioni prese in passato.

