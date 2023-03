Quelli ad Alitalia furono aiuti di stato. Storia di un fallimento

Potremmo chiamarla la maledizione di Alitalia o forse la resa dei conti per non aver pelato in tempo la patata bollente. In ogni caso, ora la Commissione Ue vuole che vengano restituiti i 400 milioni di euro prestati nel 2019 dal governo gialloverde Conte-Di Maio-Salvini per consentire la stentata sopravvivenza della compagnia. Bruxelles ha valutato che il governo italiano non si è comportato come avrebbe fatto un operatore privato, valutando cioè la probabilità di rimborso compresi gli interessi, ma ha mirato esclusivamente a garantire la continuità dei voli nazionali e internazionali della compagnia. Invece di abbandonarsi in consunte polemiche sugli eurocrati di Bruxelles, Giancarlo Giorgetti non ha fatto una piega. “La decisione era attesa da tempo e non è una novità, comunque dimostra che siamo nel giusto”, ha detto il ministro dell’Economia. L’Ue infatti non rimette in discussione Ita Airways, anzi nel settembre 2021 aveva già stabilito che la nuova società, pur avendo rilevato gli asset di Alitalia, non ne rappresenta “il successore economico”, quindi non è tenuta a rimborsare i 400 milioni. Dunque “continueremo per la nostra strada”, ha aggiunto Giorgetti, che sta trattando l’accordo con Lufthansa. E allora chi paga? Lo stato italiano dovrà chiedere il rimborso alla vecchia Alitalia. Si profila un complicato contenzioso giuridico, stuoli di avvocati stanno già affilando gli strumenti del loro mestiere. Un pasticcio dopo l’altro.

