Perché gli accordi tra Ita, Lufthansa e Fs possono essere un buon modello di mercato

L’entrata di Lufthansa nel capitale di Ita Airways – nel memorandum firmato tra le parti la quota della newco in vendita è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40 per cento e Lufthansa, attraverso un aumento di capitale riservato, si avvia a prendere il 40 per cento per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro – è preparata anche con i due accordi stipulati a breve distanza da entrambe le compagnie con Trenitalia per l’integrazione di servizi, orari e biglietti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE