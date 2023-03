Sugli aiuti Alitalia non c'è stato nessun complotto

La decisione della Commissione europea di multare l’Italia per gli aiuti di stato illegali ad Alitalia è arrivata alquanto in ritardo. La vecchia Alitalia è infatti ormai una bad company, “una cattiva compagnia” in amministrazione straordinaria da metà ottobre del 2021 e difficilmente potrà ridare indietro i soldi prestati dai contribuenti, mentre Ita è una compagnia differente come sancito dalla stessa Commissione. Si è sollevata qualche voce “patriottica” rispetto a un presunto trattamento differente riservato a Francia e Germania per il sostegno ad Air France e Lufthansa. Ma i soldi dati ad Alitalia si riferiscono al periodo 2017-2019 quando il mercato aereo andava molto bene e Alitalia invece era in perdita. La situazione è stata completamente differente durante la pandemia, quando il mercato è crollato e quasi tutte le compagnie aeree hanno avuto bisogno di prestiti pubblici per poter sopravvivere alla tempesta perfetta. E’ stato questo il caso anche di Lufthansa e Air France che hanno visto interventi miliardari da parte di Germania e Francia.

