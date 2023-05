La flat tax ha problemi non solo di equità ma anche di efficienza

Da un punto di vista teorico la spesa pubblica può avere effetti redistributivi maggiori rispetto al prelievo fiscale, ma l'aliquota unica non è l'unica via. Un dibattito

Nel suo commento all’audizione della Banca d’Italia sulla delega fiscale Nicola Rossi ha sostenuto che “un sistema tributario ad aliquota unica stabilirebbe un principio di grande rilevanza e cioè lo spostamento sul versante della spesa pubblica della funzione redistributiva e il contestuale prevalente indirizzo del sistema tributario verso obiettivi di efficienza”. Lo stesso Rossi sottolinea che, in realtà, questa prospettiva “non è esplicitamente contenuta nella proposta governativa di riforma fiscale”, ma l’occasione da lui offerta è comunque propizia per discutere sia di redistribuzione sia di efficienza.