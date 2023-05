Il futuro è un'impresa. Le domande al governo per una “Choose Italy” stile Macron

E se fosse “Choose Italy?”. L’idea di una grande conferenza, con il premier Meloni al centro del salone, circondata da centinaia di imprenditori, per dare una spinta al pil dell’Italia, fa capolino nelle stanze di Palazzo Chigi. Non è una boutade: un governo determinato ad attrarre investitori deve saper “vendere” il proprio paese. Esaltarne i punti di forza, e rassicurare su ciò che ancora non funziona. Il format, com’è noto, lo ha inaugurato il presidente Macron a Versailles, e alcuni imprenditori italiani vi hanno preso parte. Tra questi, c’è Riccardo Illy che per ben due volte ha partecipato al “Choose France”. “Mi sento particolarmente legato alla Francia, un paese che conosco molto bene, dove ho lavorato e investito – dice al Foglio Illy, presidente del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo Illy, nonché console onorario della République a Trieste – Ho avuto modo di confrontarmi spesso non solo con il mondo economico transalpino ma anche con le sue istituzioni, le amministrazioni locali, i tribunali civili. La mia esperienza diretta è legata anche alla gestione di un’azienda, Dammann Frères, che dal 2007 fa parte del gruppo Illy. In questi anni ho sempre avuto modo di apprezzare la velocità e l’equità con cui in Francia la pubblica amministrazione e la giustizia operano nei confronti delle imprese”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE