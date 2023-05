Fare come Macron? Urso pensa a una conferenza con imprese straniere nel 2024. Tensioni con la Farnesina

E l’Italia, allora? Perché non farlo pure noi? Adolfo Urso, in effetti, ci sta pensando sul serio. E gliene va dato atto, visto che per il resto, tra Palazzo Chigi e Via della Scrofa, l’indomani della conferenza di Versailles, “Choose France”, si porta dietro, più che l’ambizione di emulare Macron, il solito condensato di paranoie antifrancesi. Invece il ministro delle Imprese vuole provarci: approfittare della visibilità offerta dalla presidenza di turno del G7, che al nostro paese spetterà nel 2024, per organizzare, a Roma o a Milano, un vertice aperto alle grandi multinazionali che già hanno o che stanno penando di investire in Italia per incoraggiarli a credere in un governo “open to business”, oltre che “to meraviglia”. Missione non facile, perfino a livello politico, se è vero che il solo disegno di legge per la promozione del Made in Italy, ancora in cantiere a Via Veneto, ha generato non pochi sospetti tra i funzionari della Farnesina, messi in allerta del resto dai moniti di quell’Antonio Tajani che ripete spesso, e fin dall’inizio del suo mandato: “Io sono il ministro del commercio estero”. E insomma già qui s’intravede la distanza tra Roma e Parigi. Che è, dice uno dei manager italiani ospitati a Versailles lunedì, “anzitutto una questione di metodo”.

