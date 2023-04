Il mistero degli inglesi ancora attrattivi per i capitali. Lezioni utili  

Se il debito pubblico dell’Italia torna a preoccupare i mercati finanziari, il suo tessuto imprenditoriale e produttivo è sempre più terreno di caccia per investitori esteri. Il paese, infatti, sta crescendo in termini di attrattività come dimostrano i dati del primo trimestre 2023 rispetto allo scorso anno, che pure è stato straordinario. Basti pensare che nel 2022 l’operazione di Blackstone con Atlantia-Benetton è stata una delle più grandi concluse in Europa, dove da sempre in cima alla classifica dei paesi più attrattivi per i private equity c’è il Regno Unito e questo per ragioni storiche di caratteristiche e dimensione del mercato (più propensione per le public company). Quello che di interessante è successo, come emerge dall’ultimo rapporto di Pwc sul settore a livello europeo, è che la Francia per la prima volta ha superato Regno Unito e Irlanda per numero di operazioni così dette di “buy out”, quelle cioè che modificano la struttura stessa della società e portano a un mutamento dell’assetto proprietario, proprio com’è successo quando Blackstone è entrata in Atlantia e questa si è trasformata in Mundys, con il socio americano che ha acquisito una quota di minoranza ma visibile. Questi tipi di operazioni si possono forse identificare come il vero termometro di attrattività di business per un paese. Ebbene, nel 2022 la Francia ne ha messe a segno 542 per un valore complessivo di 51 miliardi di euro, ma i soli deal di Atlantia in Italia e di Milaway (logistica) nei Paesi Bassi messi insieme battono (64 miliardi) il totale di quelli francesi.

