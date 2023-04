Banco Bpm resta fuori dal risiko bancario

La Borsa continua a scommettere sul fatto che Banco Bpm sarà presto al centro del risiko bancario (più 4,2 per cento). L’ultimo spunto è arrivato con i rumors, riportati da Mf, che Francesco Gaetano Caltagirone è entrato nella banca milanese con una quota dell’1,1 per cento. Fonti vicine all’imprenditore romano, pur confermando al Foglio la notizia, fanno sapere che la decisione è stata assunta nell’ambito di una strategia di diversificazione e che l’investimento ha una natura puramente finanziaria. In altre parole, Caltagirone, che è grande azionista anche di Mediobanca e Generali sulle cui mosse è sempre molto vigile, è fuori da qualsiasi ipotesi di risiko che coinvolga Banco Bpm che sotto la guida di Giuseppe Castagna sta producendo risultati ottimali per gli azionisti (700 milioni nel 2022 e l’obiettivo di un miliardo di profitti previsto per il 2024 potrebbe essere raggiunto in anticipo di un anno, secondo il consensus degli analisti).

