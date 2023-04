L'inflazione colpisce di più le fasce più deboli, ma queste chiedono politiche inflattive

Il progressivo aumento del tasso di inflazione, in atto dalla seconda metà del 2021, pone un problema redistributivo che merita di essere discusso. Partiamo dai fatti. Il think tank Bruegel, tra gli altri, ha mostrato che l’aumento dei prezzi in corso è più accentuato per le famiglie a basso reddito, poiché queste solitamente devolvono una quota di spesa maggiore per alcune categorie di beni e servizi per i quali i prezzi sono cresciuti di più (per esempio: consumi alimentari ed energetici). In Italia, nella media dell’ultimo anno, la differenza tra l’inflazione per una famiglia a basso reddito e quella per una famiglia ad alto reddito è stata superiore a cinque punti percentuali, un dato davvero ragguardevole. Le famiglie a basso reddito, inoltre, hanno minori possibilità di difendersi dall’inflazione elevata: per loro è più difficile comprimere il tasso di risparmio (già contenuto), liquidare attività finanziarie (poche o nulle) oppure ridurre la qualità dei beni e servizi consumati (già bassa).

