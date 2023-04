La strategia sulle pensioni mette Meloni di fronte ai suoi vizi 

Il governo è giustamente prudente sui conti pubblici: il Def indica per il 2023 un deficit al 4,5 per cento del pil rispetto a un tendenziale a legislazione vigente del 4,35 per cento. Si tratta di poco meno di tre miliardi di deficit in più, dopo gli oltre venti già utilizzati con la legge di Bilancio per il 2023. Ma i conti girano solo grazie al taglio della rivalutazione delle pensioni. Il governo Meloni non ha esitato a “fare cassa” nell’unico modo che garantisce risparmi immediati di spesa pensionistica: la manipolazione della perequazione automatica delle pensioni in ragione dell’incremento del costo della vita. Il taglio alla rivalutazione delle pensioni sopra i 2.100 euro lordi (1.700 netti) imposto nella legge di Bilancio di questo anno a valere per il 2023 e 2024 produrrà perdite individuali che oscillano fra i 13 mila e i 110 mila euro accumulate su 10 anni per circa 3,3 milioni di pensionati (stima Itinerari previdenziali). Non è una novità, lo hanno fatto un po’ tutti i governi dal 2012 in poi; però un conto è tagliare la rivalutazione quando l’inflazione è pari a zero, un conto è oggi che l’inflazione viaggia attorno al 10 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE