Schlein vuol copiare Sánchez, ma ha dimenticato la crescita

Il paragone spagnolo è corretto, ma il rischio che quella via si trasformi in corbynismo esiste ed è sinonimo di sconfitta

L’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd sposta a sinistra l’asse politico di questo partito. La piattaforma programmatica presentata alle primarie ha al centro le questioni della lotta alle diseguaglianze, dei diritti, dell’ambientalismo, del femminismo, dello sviluppo sostenibile (in contrapposizione alla crescita tout court). Anche se è ancora presto per comprendere quale sarà la politica delle alleanze, i primi segnali lasciano intravvedere un avvicinamento ai Cinque stelle e un allontanamento dal Terzo polo. Se tali sviluppi dovessero confermarsi nelle settimane a venire, la strategia del Partito democratico per tornare a governare il paese avrebbe delle consonanze significative con la strategia che l’attuale leader socialista spagnolo Pedro Sánchez adottò nella seconda metà del decennio scorso per riportare al potere il Psoe.