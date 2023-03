Lagarde rianima le borse scettiche per il bailout di Credit Suisse

Una reazione schizofrenica delle borse europee ha accolto questa mattina il piano di salvataggio di Credit Suisse messo a punto nel week end dalle autorità elvetiche con l’aiuto della banca concorrente Ubs. Prima un tonfo in apertura (il Ftse Mib è arrivato a perdere il 2,7 per cento) e poi un rapido recupero (l’indice ha chiuso con un rialzo dell’1,5 per cento). A fare la differenza è stata la Bce, che ha detto di essere pronta a reagire con iniezioni di liquidità per ripristinare la stabilità finanziaria, ma che, in sintesi, non ce ne sarà bisogno perché le banche dell’Eurozona sono “resilienti con solidi livelli di capitale e liquidità”. Questa volta la presidente Christine Lagarde è riuscita a tranquillizzare i mercati. Il suo intervento sul “caso” Credit Suisse ha evitato che si ripetesse la scena di lunedì scorso quando gli investitori – intimoriti dal crac delle banche californiane – vendevano a piene mani mentre gli operatori della borsa newyorkese, rassicurati anche dall’intervento tempestivo e generoso della Casa Bianca, mantenevano aplomb e ottimismo.

