Sui carburanti solo tanto fumo: per ora i prezzi sono stabili, nonostante l'embargo

Per ora la polemica sui carburanti fa solo tanto fumo. Da un lato c’è forte preoccupazione mediatica per un’imminente impennata dei prezzi dovuta all’embargo sui prodotti petroliferi russi scattato il 5 febbraio; dall’altro c’è forte tensione nel governo per il pacchetto di misure “anti speculazione” che scontenta i benzinai e nella maggioranza Forza Italia e Lega. Ma la realtà è, al momento, molto più tranquilla del polverone politico-mediatico che è stato alzato in queste settimane. E per rendersene conto basterebbe guardare ai dati sui prezzi medi dei carburanti, proprio quelli che il governo ha imposto ai distributori di esporre al pubblico.