Perché per l'economia russa il 2023 potrebbe essere più rischioso del 2022

E se la vera crisi economica per la Russia arrivasse quest’anno? È vero che il Fmi prevede addirittura una leggera ripresa (+0,3%) del pil dopo la recessione del 2022 (-2,2%). Ma è in corso un cambiamento dei fondamentali economici che potrebbe ribaltare le prospettive. Se nel 2022 l’economia russa ha retto molto meglio del previsto alle sanzioni evitando un collasso, nel 2023 il quadro macroeconomico potrebbe evolvere verso una situazione di crisi ben diversa dalle previsioni ottimistiche del Fmi. Almeno questo è ciò che pensa Oleg Itskhoki, uno degli economisti russi più stimati al mondo, professore alla University of California di Los Angeles, analizzando in retrospettiva e in prospettiva l’impatto delle sanzioni.

