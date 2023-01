Il rifiuto dei termovalorizzatori produce più rifiuti in discarica

Il termovalorizzatore è ciò che divide gli schieramenti e anima la campagna elettorale delle regionali. Nel Lazio Pd e M5s, che hanno governato insieme, sono divisi sul tema: i dem, alleati con il Terzo polo, lo vogliono; il M5s assolutamente no. Il centrodestra non si sa: prima dice no, poi dice sì ma non lì. In Lombardia un punto fondamentale dell’alleanza tra Pd e M5s è proprio la chiusura dei termovalorizzatori: “Il Pd lombardo ha scelto con noi di spegnere gli inceneritori”, dice Giuseppe Conte. Carlo Calenda attacca il Pd e il candidato Pierfrancesco Majorino risponde: “Non tutti, solo quelli obsoleti”.

