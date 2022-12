Dispiace per Montanari, ma è vero: le rinnovabili non sono occasione di palingenesi sociale

Tomaso Montanari non lo sa ma, sulle rinnovabili, ha ragione. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha distillato ieri sul Fatto Quotidiano un articolo la cui tesi di fondo è: sbagliano gli ambientalisti a promuovere le tecnologie verdi. Così facendo, essi si asserviscono alla “attuale vulgata industrialista” perché non colgono la portata rivoluzionaria (in senso marxiano) della lotta contro i cambiamenti climatici. Montanari – e con lui una parte del movimento ecologista – svela così il suo obiettivo: non rendere sostenibile il nostro stile di vita, ma approfittare della crisi climatica per fare finalmente i conti col sistema capitalistico. Spiega Montanari: “Siamo come un tossico che pur di continuare a bucarsi (cioè a non diminuire il consumo, rinunciando al dogma della crescita) vende, perdendoli per sempre, i gioielli di famiglia (il paesaggio italiano, bene non rinnovabile se devastato oltre un certo limite – limite, come è noto, largamente oltrepassato in molte sue parti)”. Quindi, quello che per lui è “il pensiero in teoria più avanzato” (l’ecologismo) dovrebbe smetterla di “giustificare, anzi esaltare, la svendita di questi gioielli” e passare nella trincea di chi ritiene che bisogna “cambiare radicalmente vita, cioè smettere di ‘farci’ di crescita”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE