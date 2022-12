Pil oltre le aspettative, nonostante la crisi energetica

L’Istat alza la crescita 2022 (+3,9 per cento). Sono due punti decimali in più rispetto al +3,7 per cento della Nadef aggiornata dal ministro Giorgetti un mese fa. Buone notizie anche sull'occupazione (+4,3 per cento)

Nonostante i timori e gli allarmi, più che giustificati data la crisi energetica, l’economia italiana va sempre meglio. Secondo l’Istat, infatti, il pil italiano nel 2022 crescerà del 3,9 per cento. Sono due punti decimali in più rispetto al +3,7 per cento della Nadef aggiornata dal ministro Giorgetti un mese fa, che già aveva rivisto al rialzo la stima di +3,3 per cento della Nadef presentata dal ministro Franco a fine settembre. L’Istat prevede, in termini di unità di lavoro, anche un miglioramento dell’occupazione che crescerà a un tasso superiore al pil (+4,3 per cento) e che proseguirà, seppure in maniera contenuta nel 2023 (+0,5).