Perché la cauta manovra di Meloni si può promuovere

Flessibilità, prudenza e slalom tra promesse populiste. Le sorprese del bilancio e quel lato buono dell’inflazione: da una parte crea spazio fiscale per il governo, dall'altro implica un cambiamento, dai risvolti a volte problematici, dei prezzi relativi

La legge di Bilancio di quest’anno si svolge sotto il segno di una incertezza sugli eventi economici dominati dalla crescente imprevedibilità degli scenari nazionali e internazionali. L’incertezza attuale comprende i rischi ancora presenti della pandemia e quelli della guerra in Ucraina, ma va anche al di là di questi perché la congiuntura economica internazionale minaccia di trasformarsi in una combinazione micidiale di inflazione e di recessione. L’evoluzione del quadro economico internazionale, che ha accumulato stimoli negativi lungo tutto l’anno in corso, fa prevedere un drastico rallentamento dell’economia, che potrebbe diventare, si teme, una recessione.