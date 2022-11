La recessione può essere evitata. Chiacchiere con Giavazzi

"Vedo molto difficile che si avveri uno scenario di recessione in Italia. Del resto anche il prezzo del gas viaggia ormai sotto quota 100. Nel 2021 con il 6,6% abbiamo messo a segno un Pil da record e anche nel 2022 finiremo vicini al 4% e in un anno di rimbalzo è tanto. Non dimenticatevi che l’Italia per lustri è cresciuta al ritmo dello 0,2% l’anno”. E’ un Francesco Giavazzi decisamente ottimista quello che, lasciato il suo incarico a palazzo Chigi, torna a parlare in pubblico nella sua Bergamo al festival Città-Impresa per discutere dell’oroscopo 2023 dell’Italia con Marco Mazzucchelli, banchiere e presidente del multifamily investment office Secofind Sim. Un ottimismo che si basa innanzitutto sul Fattore Pnrr. “Nel giro di quattro anni gli investimenti previsti produrranno effetti sul Pil dell’11,8%, possiamo dire che rappresentano una spinta alla domanda che vale il 2% l’anno. E quell’undici e otto per il 40% è rappresentato da aiuti gratuiti della Ue e per il 60% da debiti italiani che però passando a Bruxelles usufruiscono della chance Ue di poter usare tassi molto bassi”. Ci sono i soldi, quindi, ci sono i progetti (“200 nuove scuole, ad esempio, progettate da bravi architetti”) e “l’unica cosa negativa che può succedere è che non siamo capaci di spendere”.

