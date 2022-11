Si scrive Ita, si legge responsabilità  

Giorgia Meloni avrebbe fatto bene ad ascoltare Guido Crosetto il quale, di fronte alle impazienze nazionalizzatorie degli altri Fratelli (d’Italia), invitava a lasciare che fosse il governo Draghi, per quanto giunto agli sgoccioli, a chiudere la vicenda Ita Airways. Invece, siamo passati di pasticcio in pasticcio, stanziando altri 400 milioni di euro che potevano essere destinati ad altro, per esempio a mitigare il caro bollette.

