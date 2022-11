Priolo è un problema ma non per le ragioni descritte dal Wsj

Se la raffineria Isab in Sicilia si è ritrovata a importare solo petrolio russo non è per una strategia di Lukoil, ma per un effetto paradossale delle sanzioni

Il Wall Street Journal ha (ri)portato all’attenzione pubblica italiana il caso della raffineria di Priolo Gargallo, in Sicilia. Secondo l’inchiesta del quotidiano finanziario americano, “il petrolio russo sta alimentando le auto americane attraverso la scappatoia delle sanzioni”, perché “la raffineria di Lukoil in Sicilia utilizza fino al 93 per cento di greggio russo per produrre benzina che invia negli Stati Uniti”. Il Wsj ha seguito il traffico marittimo ricostruendo il tragitto del greggio che parte dalla Russia, passa per l’Italia dove viene raffinato e, infine, arriva in America sottoforma di benzina senza violare le sanzioni. A questo proposito, e così è stata largamente ripresa in Italia l’inchiesta giornalistica, si parla di un “aggiramento” dell’embargo americano al petrolio russo: è come sé quella di Priolo più che una raffineria fosse una “lavanderia” che compra greggio “sporco” degli Urali e lo reimmette “pulito” sul mercato globale sottoforma di prodotti raffinati “made in Italy”.