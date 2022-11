Le sanzioni a Mosca hanno un bug: la raffineria di Priolo

Mentre sono in vigore le sanzioni americane contro Mosca, negli Stati Uniti sette milioni di automobili hanno fatto il pieno con benzina prodotta da greggio russo contribuendo ad arricchire le casse del Cremlino. I conti li ha fatti il Wall Street Journal, che in un’inchiesta video pubblicata sul suo sito racconta il tragitto del petrolio che dai porti russi è arrivato sotto forma di prodotti petroliferi in almeno 13 diversi impianti americani, tra cui due terminali di Exxon in Texas e New Jersey e uno di Magellan Midstream. In mezzo, le petroliere tracciate dal Wsj hanno fatto una sosta a Priolo, dove la raffineria Isab trasforma il greggio in diesel, benzina e altri derivati che diventano di fatto prodotti italiani pronti a essere rivenduti.

