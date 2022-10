Pro e contro del programma economico di Giorgia Meloni

Comincio da alcune cose che ho trovato convincenti del discorso di Giorgia Meloni. La prima è la forte sottolineatura dell’importanza delle imprese e della libertà di impresa. “La ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori, non lo stato tramite editto o decreto”. Vivaddio, bene! Non c’è che da sperare che alle parole seguano i fatti. Vedremo. Mi ha convinto l’acuta consapevolezza della difficoltà dell’attuale congiuntura e la sottolineatura che il segno meno previsto per la crescita del pil del 2023 è uno dei peggiori in Europa e che non si tratta di una congiuntura isolata perché l’Italia non cresce da vent’anni. “Negli ultimi vent’anni l’Italia è cresciuta complessivamente del 4 per cento, mentre Francia e Germania di più del 20 per cento”. Doppiamente bene! Perché ciò significa che non ci sono tanti margini per distribuire bonus con i soldi pubblici e, soprattutto, perché qui si inseriscono due ragionamenti importanti: l’apertura agli investimenti delle imprese estere in Italia e la sfida del Pnrr come occasione per affrontare i nodi strutturali che impediscono all’Italia di crescere.

