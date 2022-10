Il motto liberista di Giorgia e lo statalismo protezionista della Melonomics

“Il motto di questo governo sarà: non disturbare chi vuole fare”. Applausi a scena aperta per Giorgia Meloni. Arriva la svolta liberale trent’anni dopo gli annunci di Silvio Berlusconi rimasti vuota retorica. Ancora: “Serve una rivoluzione culturale nel rapporto tra stato e sistema produttivo, che deve essere paritetico e di reciproca fiducia. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto perché la ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori, non lo stato con decreti o editti”. Evviva. Non solo: è benvenuto l’invito al pragmatismo che spinge a puntare tutto sull’argine al caro energia rinviando questioni prioritarie per l’alleato Matteo Salvini come le pensioni o la flat tax subito. Ebbene, il proclama thatcheriano segna il passaggio dalla destra sociale alla destra liberale? Vasto programma, davvero.

