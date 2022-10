L'Opec riduce la produzione di petrolio, ma il vero taglio è con Washington

I paesi riuniti a Vienna hanno deciso di produrre 2 milioni in meno di barili al giorno per fermare il calo dei prezzi. Una scelta che apre una crepa tra sauditi e americani

Nel primo vertice in presenza post pandemia, l’Opec+ ha deciso un taglio della produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno per fermare il calo dei prezzi. Nonostante un taglio che raddoppia la cifra di un milione trapelata dalle anticipazioni, l’impatto sarà minore rispetto a quanto annunciato. Alcuni paesi dell’organizzazione infatti stanno già producendo una quantità di barili inferiore alla propria quota concordata, pertanto la riduzione ufficiale avrà un effetto limitato sulla disponibilità reale dell’offerta. La Russia è tra i paesi con una produzione di circa 1 milione di barili al giorno inferiore alla quota stabilita. Secondo l’analisi di Bloomberg, basata sui dati di settembre, una riduzione di 2 milioni di barili al giorno ripartita proporzionalmente richiede solo a otto paesi di ridurre la produzione effettiva, portando il taglio reale a 880 mila barili al giorno. Analisi che trova conferma nella decisione finale dell’Opec, in cui i tagli più significativi sono richiesti a paesi molto efficienti come Arabia Saudita (-526 mila barili), Kuwait (-135 mila), Emirati Arabi Uniti (-160 mila).