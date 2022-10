L'Opec non salverà Putin

Oggi a Vienna il primo vertice dei paesi produttori di petrolio dopo due anni e mezzo. Il taglio della produzione non alza il prezzo del greggio abbastanza per la Russia

Oggi i principali paesi produttori di petrolio si riuniranno a Vienna nel primo vertice in presenza dell’Opec allargato (Opec+) dopo due anni e mezzo. Il cartello guidato dall’Arabia Saudita, allargato alla Russia, starebbe valutando un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia. Dopo aver ridotto la produzione nell’aprile 2020 a causa del crollo della domanda, l’Opec+ ha trascorso gli ultimi due anni ad aumentare l’offerta. Il mese scorso però l’Arabia Saudita, di fronte al calo dei prezzi, ha segnalato un cambio di rotta portando l’Opec a un taglio di 100 mila barili al giorno, una scelta simbolica, percepita come tale anche dai mercati: a settembre infatti il prezzo benchmark del Brent è sceso fino a 85 dollari dal picco di 120 dollari di giugno. Il taglio più consistente annunciato minaccia di far aumentare i prezzi in un momento in cui il mondo è alle prese con l’aumento dei energetici, e può rappresentare un elemento di tensione tra Arabia Saudita e Stati Uniti dopo le ripetute richieste americane di un aumento di produzione.