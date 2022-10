Quanto pesa lo scenario di una vendita di Banca Generali a Mediobanca

Il Gruppo Generali potrebbe vendere Banca Generali a Mediobanca per finanziare la sua espansione negli Stati Uniti. È questa l’ipotesi che circolava ieri sera dopo una giornata di indiscrezioni in Borsa che hanno fatto volare il titolo di Banca Generali del 20 per cento e quello di Mediobanca del 6 per cento. In particolare, secondo quanto riferito da Bloomberg, il Leone starebbe valutando un accordo con una grande società d’investimento statunitense (Guggenheim Partners, 250 miliardi di dollari di asset gestiti) per rafforzare la sua attività di gestione patrimoniale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE