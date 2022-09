L'imprenditore Borgomeo ci spiega qual è una risposta concreta sulle bollette

L'erede della famiglia titolare delle storiche fornaci di Formia: "Serve un tetto al prezzo del gas e meno burocrazia. C’è stata una speculazione gravissima alla Borsa di Amsterdam: il libero mercato, con un conflitto in corso, non funziona"

“Qui salta tutto”, l’imprenditore Francesco Borgomeo non fa mostra di ottimismo davanti alla crisi energetica che sta mettendo a dura prova le aziende italiane. “Se non mettiamo un tetto al prezzo del gas, salta tutto. Serve una moratoria sulle bollette, quelle di agosto sono in scadenza e con il prezzo del gas salito a tre euro per metro cubo nessuno riuscirà a pagarle. Il governo provveda rapidamente a rateizzare le bollette del secondo semestre per i prossimi 24 mesi”.