Conti in ordine per difendersi dalla speculazione sul debito

Alcuni hedge fund avrebbero preso in prestito, senza acquistare, alcuni titoli italiani per circa 40 miliardi di euro, ma la prospettiva di questa strategia finanziaria non è per forza un pericolo

Alla vigilia delle elezioni politiche del 25 settembre, sono iniziate a suonare le sirene di un possibile attacco speculativo nei confronti del debito pubblico italiano. Secondo la stampa anglosassone, alcuni hedge fund hanno preso a prestito – ma non acquistato – titoli italiani per il valore di circa 40 miliardi di euro. Sembra che questi fondi siano pronti a speculare e a guadagnare da un possibile ribasso dei titoli italiani: si tratta di una pistola puntata al cuore delle finanze italiane. Per mettere in sicurezza quest’arma da fuoco c’è bisogno di una sicura, che in gergo popolare si chiama attenta gestione del debito e ordine finanziario.