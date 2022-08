Per mettere al sicuro il debito servono riforme, crescita e conti in ordine

Gli annunci di catastrofi finanziarie vanno sempre presi con cautela. Se davvero vi è una generalizzata opinione negativa su un titolo dovrebbe essere già ben visibile nei dati di mercato. Solo una novità, ossia qualcosa che il mercato non si aspettava, muove i mercati. Questo significa che è molto difficile prevedere cosa faranno i mercati. Ciò detto, è un fatto che lo spread Italia su Germania è aumentato negli ultimi mesi e ha sfiorato i 250 punti base a fine luglio subito dopo le dimissioni di Mario Draghi. Ed è una fatto che la Bce ha messo in atto il primo degli strumenti di difesa dei debiti sovrani, che consiste in una politica di rinnovi asimmetrici dei titoli in scadenza del Pepp (la politica di sostegno dopo la pandemia). Rinnovi asimmetrici comportano che si comprano più titoli italiani e meno titoli di altri paesi.

