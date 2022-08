I partiti parlano di futuro, ma nessuno dice come sarà la prossima legge di Bilancio

I leader politici espongono in campagna elettorale grandi progetti e programmi di legislatura, ma la crisi energetica è oggi e il nuovo governo dovrà approvare la Finanziaria in poche settimane. Di che entità? Come sarà composta? Quali saranno i saldi? Nessuno ne parla

L’accusa che generalmente viene fatta alle forze politiche è di pensare solo al presente e poco al futuro. È una critica più che fondata, altrimenti l’Italia non si ritroverebbe con un debito pubblico enorme e un pil stagnante da qualche decennio. Sebbene l’impostazione rimanga la stessa – promesse di elargire bonus e di spendere soldi che non ci sono – in questa campagna elettorale stiamo paradossalmente assistendo a un fenomeno opposto: i partiti propongono e illustrano programmi di legislatura, ma non si preoccupano dell’immediato. Di come, cioè, affrontare la grave crisi energetica ed economica che è già iniziata e che caratterizzerà almeno il prossimo autunno-inverno. Ieri il gas ha raggiunto quasi i 300 euro a megawattora, dieci volte il prezzo che aveva all’inizio del 2021. Il motivo è l’annuncio di Gazprom della chiusura del gasdotto Nord Stream dal 31 agosto al 2 settembre per una manutenzione straordinaria. È naturalmente il segnale che la Russia proseguirà con la sua guerra del gas e che quindi i prezzi resteranno alti a lungo (i future per il primo trimestre 2023 sono a 275 euro/MWh).