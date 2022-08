La Meloni sotto esame dei mercati, ma non è il 2011 né il 2018

“Gli hedge fund hanno fatto la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008”, scrive il Financial Times. Sta tornando lo spettro dello spread? Le crescenti preoccupazioni dovute alla svolta di politica monetaria della Bce a causa dell’inflazione, alla crisi energetica per la dipendenza dal gas russo e alle turbolenze politiche interne fanno dell’Italia, che ha un debito pubblico al 147 per cento del pil, un obiettivo degli investitori internazionali che puntano sul calo del valore dei Btp per fare soldi. “Il valore delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2008 questo mese, a oltre 39 miliardi di euro, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence”, scrive il Ft.

