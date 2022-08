L'inflazione americana rallenta a luglio: finalmente

Negli Stati Uniti a luglio la crescita dell'inflazione si è bloccata. L'indicazione arriva dallo U.S. Bureau of Labor Statistics secondo cui i prezzi a luglio su base mensile non sono aumentati (+0 per cento): l'ultima volta che l'inflazione non era cresciuta tra un mese e l'altro era maggio 2020, quando addirittura il dato fu negativo (-0,2 per cento) e la pandemia era nella sua fase più intensa. Il dato di luglio è quindi un netto cambiamento anche perché sia a giugno, sia a luglio l'aumento del livello dei prezzi era stato piuttosto consistente: rispettivamente +1,3 per cento e +1 per cento.

