Cambiare il Pnrr avrebbe un costo politico per l'Italia

Quale sorte avrà il Pnrr con la crisi politica e l’imprevisto cambio di governo? Nella circolare firmata dal presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi per definire il perimetro degli affari correnti c’è l’esplicito riferimento all’attuazione del Piano nazionale di ripresa resilienza, che è stato ricompreso tra gli “obblighi internazionali e comunitari” consentendo così all’esecutivo in carica di adottare i necessari provvedimenti in deroga a un divieto che è quasi assoluto per i periodi di crisi. Ma il lavoro di Palazzo Chigi non sarà comunque facile perché, come spiega un’analisi di Luigi De Bellis di Equita Sim, “la possibilità di agire deve essere verificata sui singoli interventi, non è scontata in fase di campagna elettorale. E l’attuazione della legge sulla concorrenza, uno degli obiettivi del Piano da approvare entro fine 2022, rappresenta già il primo banco di prova”.

