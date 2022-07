I rischi sull'offerta del petrolio: Biden a Riad in cerca di soluzioni

Stasera Joe Biden sarà in Arabia Saudita per convincere i paesi del Golfo a produrre più petrolio. L’obiettivo è riportare in equilibrio l’offerta e quindi i prezzi. Le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina hanno sconvolto i mercati e spinto i prezzi sopra i 100 dollari al barile, causando la più grande fiammata inflazionistica degli ultimi decenni. Oltre alla guerra, a pesare sulla prospettiva di riequilibrio ci sono le crisi nei paesi dotati di un alto potenziale, come la Libia, che ospita le maggiori riserve petrolifere dell’Africa ma dove la produzione è crollata al minimo da 20 mesi. Il conflitto tra amministrazioni rivali per il controllo di ciò che resta del paese non accenna a risolversi, causando rivolte che hanno forzato la chiusura di diversi giacimenti e porti. Se non si trova una soluzione, la produzione calerà ancora.

