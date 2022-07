Le analisi economiche (e non populiste) di Giorgia Meloni

Sembra di percepire uno sforzo di sottrazione in Giorgia Meloni, intervistata da Barbara Fiammeri, sul Sole 24 Ore, dove piazza una serie di concetti non populisti, non faciloni, non beceri. Serve una serie di “non”, e la sottrazione cui facevamo riferimento è quella con cui Meloni sfila, in questa intervista, dalla sua analisi e dalla sua proposta politica qualunque accento salviniano e qualunque eco dei consiglieri anti euro o filo Putin del suo alleato leghista. E’ sul quotidiano confindustriale che, forse anche per cogliere politicamente la distanza tra governo e Confindustria, riconosce il valore politico della proposta di taglio del cuneo fiscale avanzata dagli imprenditori. “E’ anche la nostra proposta”, dice, riferendosi a un taglio da 16 miliardi di cui due terzi ai lavoratori e un terzo alle imprese. Scivola per un attimo sull’idea di finanziare tutto con nuovo debito, “dall’inizio dell’emergenza Covid abbiamo speso 200 miliardi in deficit, crede davvero che non si potevano trovare 16 miliardi?”, ma poi si corregge immediatamente andando a indicare altre partite da tagliare (vabbè, tra cui il reddito di cittadinanza) per quadrare a bilancio l’operazione.

