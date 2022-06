La Germania aumenta il salario minimo: 12 euro all'ora da ottobre

La misura è stata votata quest'oggi dal Bundesrat e riguarderà milioni di lavoratori. Era una promessa elettorale di Scholz

In Germania il salario minimo salirà fino a 12 euro all'ora. Lo ha stabilito quest'oggi il Bundesrat, la camera alta tedesca dove sono rappresentati i Lander, approvando un provvedimento che era stato promesso dal cancelliere Olaf Scholz durante l'ultima campagna elettorale. In questo momento il salario minimo nel paese è fissato a 9,82 euro all'ora. Il primo luglio salirà a 10,45 euro, per poi stabilizzarsi a 12 euro a partire da ottobre. La misura dovrebbe riguardare diversi milioni di persone. Oltre a ricalcolare il salario minimo, la legge prevede che per i cosiddetti mini-jobs il compenso massimo sia portato da 450 a 520 euro.

La decisione si inserisce in un clima, a livello europeo, molto attento alle questioni rigurdanti la remunerazione minima del lavoro. La Commissione europea qualche giorno fa ha reso noto la volontà di emanare una direttiva sul salario minimo a livello continentale, di cui non si conoscono ancora le specifiche e che in ogni caso non sarà vincolante per i paesi membri. E anche in Italia il dibattito sul tema viene portato avanti a cadenza regolare. Per dire, il ministro del Lavoro Andrea Orlando considera una proposta di salario minimo anche in Italia prioritaria. Mentre sono in molti tra gli esperti di mercato del Lavoro a sostenere che il salario minimo non sia affatto la panacea per tutti i mali.

