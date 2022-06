Il giorno dopo. Ciò che manca nel dibattito sul salario minimo

Cosa accadrà il giorno dopo l’approvazione della direttiva europea sul salario minimo? Quali tutele ulteriori verranno introdotte? Come cambierà la vita dei lavoratori? Quali sono i costi e i benefici per il sistema italiano di relazioni industriali? Il criterio “del giorno dopo” coincide con l’analisi dei costi/benefici dell’introduzione di una misura. Se i benefici superano i costi, allora ha senso perseverare con quella misura. Se fosse vero il contrario, bisognerebbe capire come aggiornare la misura programmata e modellare lo strumento per il raggiungimento del fine, il quale è, almeno nel diritto del lavoro, la tutela della dignità della persona del lavoratore e della lavoratrice. Ecco, a questo punto, non si può non procedere con un secondo giro di domande: il salario minimo legale è davvero lo strumento più adatto per sconfiggere il lavoro povero? Chi e cosa impedisce già oggi di intervenire a favore dei lavoratori poveri?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE