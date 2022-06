Come un'industria automobilistica fallita è rinata con l'elettrico

“Il Parlamento europeo ha preso la decisione giusta. Ci voleva un gesto netto, senza ambiguità”. Arriva da Nord la voce fuori dal coro dell’industria a quattro ruote, preoccupata (non a torto, probabilmente) dalle tante sfide imposte dallo stop ai motori a combustione antro il 2035. Ma non la pensa così Jim Rowan, il manager inglese scelto mesi fa dai cinesi di Geely per guidare la controllata Volvo a una sfida più che ambiziosa: entro il 2030 la casa svedese venderà solo auto elettriche. Cinque anni prima del traguardo indicato da Strasburgo. E a pilotare l’operazione, già a buon punto visti i successi della casa, sarà un manager che in trent’anni di lavoro si è occupato di quasi tutto, salvo che di auto. Rowan ha guidato in passato Dyson e Blackberry, si è occupato di digitalizzazione, innovazione, engineering e tanto altro che gli tornerà utile a guidare un gruppo che, sempre nel 2030, venderà solo on line, saltando ogni intermediazione tra azienda e cliente.

