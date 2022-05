Bonus, redditi, immobili. Ecco le tre fesserie dei populisti sul fisco

La singolarità italiana si esprime in molteplici forme, una di quelle più straordinarie è il fisco. Non esistono paesi avanzati in cui il fisco sia più disomogeneo che in Italia per aliquote ed effetti sull’economia reale, per l’incoerente stratificazione nel tempo di scelte a favore di questa o quella constituency. Si spiegano così le acutissime divergenze di aliquota sui redditi da lavoro e pensioni rispetto ad autonomi, la forbice di aliquote sui redditi da capitale, la giungla di centinaia di agevolazioni esistenti su deduzione d’imponibile e detrazione d’imposta. Ognuna di esse nasce da scelte che questo o quel partito negli anni ha fatto in governi di coalizione, chiedendo bonus e superbonus minacciando altrimenti la fine di governi di coalizione. L’effetto complessivo sull’economia è opposto ai due princìpi basilari di un fisco moderno: equità nel trattamento tra chi percepisce stesso reddito a prescindere da come lo realizza, ed effetti sul pil potenziale.



