Così Draghi e Giorgetti ridisegnano i vertici di Invitalia e Sace

Che la sua stagione è finita, deve saperlo bene anche lui, se è vero che a chi lo incontra, a chi gli chiede come sta, risponde puntualmente così: “Mi godo questo lento e inesorabile tramonto”. Lo ha ripetuto anche martedì scorso, Domenico Arcuri, quando ha bussato alla porta di Giancarlo Giorgetti per un ultimo, forse non disperato, tentativo. Che certo di ottenere un rinnovo alla guida di Invitalia non c’è modo, ma magari si potrebbe provare a influenzare, a indirizzare la scelta del suo successore, a caldeggiare qualche candidatura. Quella di Fabio Gallia, ad esempio, pare non gli spiaccia affatto. Più dei nomi che girano tra Mise e Palazzo Chigi, come quelli di Antonino Turicchi e di Andrea Munari, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid gradirebbe proprio il profilo del dg di Fincantieri. E forse proprio la vicenda del colosso triestino aiuta a capire le dinamiche in corso.

