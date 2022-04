Alessandro Benetton è il nuovo volto dietro Atlantia: ecco l'Opa da 12,7 miliardi

I Benetton sono tornati: hanno trovato un nuovo capo famiglia, Alessandro, figlio secondogenito di Luciano, diventato un mese fa presidente della holding Edizione dopo essere rimasto appartato finché al comando c’era lo zio Gilberto; si sono tolti le spine pungenti di Autostrade per l’Italia acquistate dalla Cassa depositi e prestiti insieme ai fondi Blackstone e Macquarie; hanno fatto ordine in casa e riannodato i fili con i propri alleati; s’apprestano a giocare un ruolo nella partita aperta per il controllo delle Assicurazioni Generali e adesso si prendono Atlantia, il gruppo di infrastrutture del quale già possiedono un terzo. Le ferite del ponte Morandi non sono rimarginate, ma certo si tratta di una ripartenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE