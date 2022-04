Perché a Biden non serve la guerra per vendere Gnl all'Europa

Le esportazioni di gas americano in Europa stavano già aumentando prima del conflitto e il gnl che attraverserà l'oceano per arrivare in UE è tolto ad altri mercati

Cui prodest? È questa la domanda da cui spesso si parte per giungere a risposte sbagliate, generalmente dal sapore complottista. Un esempio di questo modo di ragionare è alla base della narrazione secondo cui Joe Biden soffierebbe sul fuoco della guerra in Ucraina per prolungare il conflitto, in modo da allontanare l’Europa dalla Russia al fine di vendere ai paesi dell’Ue il suo gas naturale liquefatto (Gnl) al posto del meno costoso gas russo. La prova sarebbe l’accordo del 25 marzo tra Stati Uniti e Unione europea con cui Washington si è impegnata a rifornire l’Europa di 15 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas nel 2022, con possibilità di ulteriore incremento in futuro. Sembra un ragionamento che fila, ma è del tutto errato perché contraddetto dai fatti e perché confonde le cause con le conseguenze. Se il vero obiettivo di Biden fosse vendere il gas potrebbe ottenere il risultato in modo molto più semplice ed economico che non aizzando l’Europa contro Putin.