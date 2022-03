La tassa sugli extraprofitti è a rischio ricorso, ma non è un problema di questo governo

Una tassa “disegnata male” che “ricorre a una base imponibile atipica che non valuta né gli utili né il sovra reddito. E’ piuttosto un aggregato lordo, estremamente grossolano, che risulta scorretto e finisce per colpire anche altri soggetti. Il rischio che la norma risulti incostituzionale è alto”. Nonostante il tentativo del governo di evitare una Robin tax due, già dichiarata incostituzionale nel 2015, la recente tassa sugli extraprofitti che molte società energetiche dovranno pagare entro il 30 giugno per finanziare parte delle misure contro il caro bollette presenta più di una criticità, spiega al Foglio Dario Stevanato, professore ordinario di diritto tributario all’università di Trieste e avvocato. Non basta il carattere “straordinario”e l’introduzione di maggiori controlli per mettere al sicuro la norma da eventuali ricorsi. La base imponibile è data dall’incremento oltre i 5 milioni di euro del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell’Iva, tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 e tra l’1 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021: su questa eccedenza dovrà essere pagato il 10 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE