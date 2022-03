Serve una dote pubblica per Mps

Il ministro dell’Economia Daniele Franco si è detto sicuro della vendita del Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo e più gravosa per i contribuenti, con il 64 per cento del capitale, di perdite e debiti in mano al governo. Franco ha parlato alle commissioni Finanze di Camera e Senato e la sua parola è oggettivamente vincolante. Ancora più stringente sarà l’impegno che domani presenterà alla Banca centrale europea per una correzione da 2,5 miliardi al piano strategico. “Un mantenimento del controllo statale a tempo indeterminato non è più ipotizzabile”, ha detto il ministro. “Le norme europee impediscono molto chiaramente questa soluzione”. Al tempo stesso Franco ha escluso “spezzatini perché la banca deve rimanere solida”, pur non escludendo “interventi selettivi”. I quali però dovranno “tutelare il rapporto con il territorio, il personale e il marchio Mps”.

