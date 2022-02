La crisi e gli errori della transizione energetica. Parla Tabarelli

La prospettiva di un freno diplomatico all’escalation russo-ucraina ridà fiato ai mercati finanziari, ma la tensione resta alta per il timore che la crisi del gas europeo si rifletta sulle prospettive di inflazione e di crescita economica. In Europa, le scorte sono eccezionalmente basse e solo un clima mite ne ha rallentato l’erosione, come spiega un’analisi del centro studi di Intesa Sanpaolo in cui si ipotizza che anche se i prezzi di gas ed energia dovessero diminuire nei prossimi mesi, rimarrebbero persistentemente sopra la media degli ultimi cinque anni. “In questo contesto, l’Italia rischia di lasciare due punti percentuali di pil sul tappeto nel 2022”, avverte l’economista e presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. “La crisi tra Mosca e Kiev sta rendendo più evidenti errori e ipocrisie di una transizione accelerata e non pianificata – prosegue –. Per esempio, se introduciamo l’ambiente nei principi fondamentali della nostra costituzione, dovremmo anche essere pronti a indagare perché paghiamo per ogni chilowattora di gas un prezzo che è quattro volte superiore a quello di soli due anni fa”.

Ormai è sempre più chiaro che il desiderio di politiche green ha indotto i governi europei a ridurre l’uso delle fonti fossili più velocemente rispetto all’introduzione di quelle rinnovabili contribuendo a causare l’attuale deficit energetico.

