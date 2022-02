L'ambientalismo nella bolletta

Tra i numerosi vizi ideologici che impediscono all’Italia di avere un mercato energetico improntato sui criteri dell’efficienza – capace cioè di reagire con compostezza di fronte agli aumenti dei prezzi generati dagli improvvisi eccessi di domanda – ve ne sono alcuni che nascono da un problema trasversale che attraversa l’identità della stragrande maggioranza dei partiti italiani. Quel problema, che accomuna populisti e anti populisti, ha a che fare con una storica diffidenza di fondo che la classe dirigente italiana nutre di fronte a una parola solitamente tabù: il mercato. E se si ha la pazienza di unire insieme alcuni puntini si capirà facilmente perché l’aumento vertiginoso dei prezzi che gran parte degli italiani si ritrova oggi sulle proprie bollette non lo si spiega solo con quello che succede fuori dal nostro paese (dalla crisi delle materie prime alle tensioni tra Russia e Ucraina). Ma lo si spiega anche con quello che l’Italia ha scelto di non fare in questi anni su un fronte delicato come quello della concorrenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE