Savona: "È la vecchia Consob a tenermi in scacco"

L'autorità divisa non riesce a pronunciarsi sulla disputa Generali-Mediobanca-Caltagirone. E il suo presidente conferma: "È in corso l'eterna lotta tra la conservazione e l'innovazione su cui si va giocando il futuro dell'Italia"

"Desideravo far sapere che non sono io a tenere in scacco la Consob, ma è la vecchia Consob a tenere in scacco Savona". Dopo l'articolo del Foglio che racconta lo stallo in cui si trova l'autorità che sorveglia i mercati, il suo presidente Paolo Savona scrive così sui suoi canali social agli "amici che manifestano la loro solidarietà". Una replica che conferma in buona sostanza quello che abbiamo raccontato nell'articolo, e cioè che sulla disputa Generali-Mediobanca-Caltagirone l'autorità latita, tra tensioni e spaccature interne. Anche queste confermate dallo stesso presidente, che nel suo post aggiunge: "È in corso l'eterna lotta tra la conservazione e l'innovazione su cui si va giocando il futuro dell'Italia". Una lotta che, a quanto pare, impedisce all'autorità di pronunciarsi sulla più importante partita finanziaria italiana degli ultimi anni.

Le questioni importanti su cui l'autorità è chiamata ad esprimersi, abbiamo spiegato qui, sono due: la legittimità della procedura adottata dai vertici delle Generali per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e la natura del patto stipulato tra Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone. Su questo secondo punto la questione che si pongono i rivali dei due imprenditori è: trattasi soltanto di consultazione come annunciato o esiste un concerto generato dal rapporto privilegiato con la fondazione Cassa di Risparmio di Torino?

